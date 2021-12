Empoli-Udinese, Samir ammonito: era diffidato, salterà il Milan | News

Durante Empoli-Udinese Samir ha rimediato un cartellino giallo: il difensore brasiliano era diffidato, dunque salterà il match contro il Milan

Ieri sera è andata in scena uno dei due posticipi della 16^ giornata di Serie A, ovvero Empoli-Udinese. La gara è terminata 3-1 per i padroni di casa, i quali hanno rimontano lo svantaggio iniziale dei friulani. Al 30esimo minuto di gioco Samir, difensore dell'Udinese, ha rimediato un cartellino giallo. Il difensore brasiliano era in diffida e salterà il prossimo match di campionato contro il Milan, gara in programma sabato alle 20.45. Intanto il Milan sul calciomercato pesca un nuovo talento dalla Francia.