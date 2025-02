Empoli-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

( fonte: acmilan.com ) - Il Milan si prepara a scendere in campo a Empoli nella 24ª giornata di Serie A , fissata per le 18.00 allo stadio Castellani. I rossoneri di Mister Conceição affronteranno la squadra di D'Aversa cercando di migliorare la propria posizione, in una fase di campionato molto importante. Ci avviciniamo al calcio d'inizio in compagnia della nostra Match Preview .

QUI MILANELLO

Il Milan arriva dal pareggio per 1-1 contro l'Inter nel Derby, seguito da una vittoria con qualificazione per 3-1 contro la Roma in Coppa Italia. In campionato i rossoneri hanno mostrato una certa solidità, ma devono ancora trovare la continuità necessaria per scalare la classifica. La recente vittoria in Coppa Italia potrebbe dare una spinta morale importante per affrontare al meglio l'Empoli. Il Milan è determinato a tornare alla vittoria in campionato e a migliorare la propria posizione in classifica. Torna dalla squalifica Fofana, possibile qualche novità di formazione anche complice il calendario serrato.