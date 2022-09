Empoli-Milan, ecco la squadra arbitrale dell’incontro

Oggi sono state ufficializzate e rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A che vedrà i rossoneri impegnati in un Empoli-Milan di sabato sera. Fischio d'inizio alle 20:45. Sarà la prima partita per i rossoneri dopo la sosta per le nazionali che ha bloccato il campionato per due settimane e la prima dopo la sconfitta. A dirigere la gara sarà il signor Gianluca Aureliano, mentre al VAR ci sarà Marco Guida e gli assistenti saranno Luigi Rossi e Vittorio Di Gioia, due giovani. Fabio Maresca sarà il quarto uomo. Antonio Di Martino sarà al VAR come assistente. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>