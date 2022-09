MERCATO MILAN TOP NEWS – Proposto un talento, il punto infortunati

Un'altra giornata da Campioni d'Italia in casa Milan è trascorsa ed è stata ricca di notizie. Al termine di questa settimana ci sarà il ritorno in campo dopo la sosta, ma ci si concentra su altro per ora. Dal mercato, che come di consueto trova spazio, alle analisi, fino all'entusiasmo del pubblico rossonero che riempie sempre lo stadio. C'è spazio anche per il nostro punto sugli infortunati rossoneri. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.