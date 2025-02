Empoli-Milan, Conceicao: “Ho rischiato con i cambi. Il collettivo viene prima”

Sul reparto difensivo: "Stiamo lavorando sulla difesa pur non avendo molto tempo. L'allineamento è molto importante per la compattezza della squadra. Sull'espulsione di Tomori non mi è piaciuta come si è mossa la linea, cercando il fuorigioco. Ma lavoriamo molto su questi dettagli, sono importanti sia per me che per la squadra".