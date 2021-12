Empoli-Milan 1-1: gol di Kessie e pareggio di Bajrami

Gol di Kessie che dà il vantaggio ai rossoneri in Empoli-Milan al 12'. Poi il pareggio empolese con Bajrami. Il racconto dei due gol.

Si sblocca Empoli-Milan dopo pochi minuti, grazie al gol di Franck Kessie, e che gol! I rossoneri stavano spingendo già dai primissimi minuti e l'hanno sbloccata al 12'. Scambio sulla corsia di sinistra tra Theo Hernandez e Alexis Saelemaekers, cross in area per Olivier Giroud, che spalle alla porta fa la sponda a Kessie che calcia di controbalzo e la mette all'angolino. Gol del Milan e rossoneri in vantaggio. Dura poco però perché al 18' è subito pareggio dell'Empoli con un bellissimo gol anche di Nedim Bajrami: tiro al volo dal vertice sinistro dell'area, in diagonale all'angolino opposto. Segui con noi il live testuale di Empoli-Milan >>>