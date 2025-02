Empoli-Milan 0-2, sono commosso. Quei 4 davanti… alla faccia di Pairetto

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la vittoria del Milan sull'Empoli nella sfida valevole per la 24^ giornata di Serie A

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la vittoria del Milan sull'Empoli nella sfida valevole per la 24^ giornata di Serie A. I rossoneri di Sergio Conceicao conquistano tre punti a dir poco fondamentali, nonostante diverse decisioni arbitrali che sono destinate a far discutere a lungo. La partita, difatti, viene vinta quando il tecnico portoghese mette in campo Leao, Joao Felix, Gimenez e Pulisic. Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!