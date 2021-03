Dove vedere Torino-Inter in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

Torino-Inter: dove vederla in tv o in streaming? Sky Sport o DAZN?

Questo pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà, allo stadio ‘Olimpico – Grande Torino’ la sfida Torino-Inter, gara valevole per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. L’Inter di Antonio Conte si presenta all’appuntamento al 1° posto in classifica, con 62 punti, frutto di 19 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte in 26 gare. Il Torino di Davide Nicola, invece, è al 18° posto, con 20 punti, frutto di 3 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte in 26 gare. La partita, come noto, si disputerà a porte chiuse.

Torino-Inter: ecco dove seguirla

Torino-Inter sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su ‘Sky Sport‘. Chiunque, dunque, è in possesso di un regolare abbonamento alla pay-tv, potrà vedere la partita su ‘Sky Sport Serie A‘, canale 202 e 249 del satellite (473 e 483 del digitale terrestre) e su ‘Sky Sport HD‘, canale 251 del satellite. La partita, quindi, sarà visibile tanto sul satellite quanto sul digitale terrestre per tutti gli abbonati di ‘Sky‘. Telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Pertanto, nessun passaggio della gara dei nerazzurri su ‘DAZN‘.

Torino-Inter: ecco dove seguirla su internet

La sfida Torino-Inter, però, può essere seguita dai clienti ‘Sky‘ anche in diretta streaming tramite il servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita in diretta on line, su internet, sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Torino-Inter: streaming possibile anche ‘on demand’

I tifosi e gli appassionati nerazzurri potranno inoltre vedere la partita, poi, in diretta on line su internet acquistando un pacchetto su Now TV, il servizio live e on demand di 'Sky', che permette di vedere in streaming, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.