Dove vedere Milan-Benevento in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

"Milan-Benevento in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro-Milano, la sfida Milan-Benevento, valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Il Milan di Stefano Pioli arriva all'appuntamento al 5° posto in classifica, con 66 punti, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte in 33 gare. Il Benevento dell'ex Filippo Inzaghi, invece, ci arriva al 18° posto in classifica, con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte in 33 gare. La partita, come noto, si giocherà a porte chiuse.

Milan-Benevento: ecco dove seguirla

"Milan-Benevento sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su 'DAZN'. Chiunque, dunque, sia in possesso di un regolare abbonamento al servizio a pagamento di video streaming on line, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi, potrà vedere la partita dei rossoneri di Stefano Pioli, attualmente quinti in classifica in Serie A (per classifica avulsa).

"Nella fattispecie, gli abbonati con offerta 'Sky-DAZN', potranno vedere Milan-Benevento comodamente sulla propria televisione, sintonizzandosi sul canale satellitare 209 di 'Sky Sport'. L'app di 'DAZN' può essere scaricata anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Benevento: ecco dove seguirla in streaming

La sfida Milan-Benevento, però, può essere seguita dai clienti 'DAZN' anche in diretta streaming! Sarà possibile vedere la partita in diretta on line, su internet, sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Come? Semplicemente collegandosi al sito web ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'applicazione apposita per sistemi iOS ('Apple Store') ed Android ('Play Store').