Diritti TV, lo scontro fra Serie A e Sky è sempre più aspro: le ultime

ULTIME NEWS – Fra Sky e la Lega Serie A i rapporti sono sempre più tesi. Più passano i giorni e più l’accordo sul pagamento dell’ultima rata dei diritti TV, che il colosso televisivo deve ai club, appare lontano.

Il rischio di non vedere le partite nemmeno in televisione (oltre che dal vivo), c’è. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lega sarebbe pronta a staccare l’antenna a Sky. La grana diritti TV esiste ed è difficile da risolvere. Con Dazn e Img invece, si va verso un’intesa per la dilazione del pagamento della loro quota.

Intanto, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazione a favore della ripresa del campionato.

