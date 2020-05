Serie A, Capello: “Vi spiego perchè il campionato non è falsato”

ULTIME NEWS – Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato della ripartenza della Serie A. Ecco le parole di Capello.

"Nulla è falsato, si riparte tutti alla stessa maniera. Si potrebbe parlare di campionato falsato se qualcuno avesse dei favori, ma qui non ce ne sono: problemi e difficoltà sono uguali per tutti – sottolinea Capello -. Cinque sostituzioni? Ecco quello sì potrebbe essere un vantaggio per chi ha rose più ampie, con giocatori di maggior talento. Avere quella possibilità di certo dà una mano".