Diritti tv, la delusione della redazione di Sky Sport in una nota ufficiale

La redazione di Sky Sport si è espressa dopo il mancato acquisto dei diritti tv per il prossimo triennio delle gare di Serie A

Stando a quanto riportato da 'Calcio & Finanza', la redazione di Sky Sport si è espressa, attraverso un comunicato ufficiale, sul mancato acquisto dei diritti tv dei prossimi tre campionati di Serie A. Ecco il testo riportato dal noto sito. "Il CdR e la redazione di Sky Sport esprimono rammarico per come si è conclusa la prima parte dell’asta per l’assegnazione dei diritti del campionato di serie A di calcio per il triennio 2021-2024. Si tiene a sottolineare di essere pronti ad affrontare nuove sfide e nuovi eventi, con la stessa passione dimostrata da agosto 2003. Per 18 anni questa redazione ha guadagnato credibilità sul campo, fornendo un prodotto editorialmente e tecnologicamente all’avanguardia, con la passione e la professionalità che il mondo dello sport e dei media ha sempre riconosciuto. Ciò ha contribuito anche alla crescita della serie A e al rafforzamento di un'azienda che conta oltre 4.000 dipendenti, senza dimenticare tutto l’indotto in termini di consulenti, collaboratori, service e altri lavoratori".