Derby Milan-Inter, Tomori: “Non volevamo perdere, questo un punto prezioso”

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul rendimento della squadra: "Importante sottolineare la forza dell'avversario e la bravura della difesa di non concedere gol in situazioni non da fermo. Abbiamo fatto tanti salvataggi, c'è la la voglia di continuare a difendere come una squadra".