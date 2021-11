Pagelle Milan-Inter 1-1: Tomori gigante, Ballo-Touré inadeguato

PAGELLE MILAN-INTER - Una partita ricca di emozioni che finisce, forse giustamente, con un punto per parte. Dopo un primo tempo intensissimo, nella ripresa il ritmo inevitabilmente diminuisce e le squadre si equivalgono. Clamoroso il palo di Saelemaekers che poteva davvero far volare i rossoneri in classifica. Nelle prossime schede le pagelle dei calciatori del Diavolo stilate dalla nostra www.