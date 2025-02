Derby Milan-Inter, Ibrahimovic: “Mercato? Abbiamo investito. Su Gimenez…”

"Prima di un derby si rimane concentrati, poi ognuno fa il suo per stare bene. Mercato? Siamo soddisfatti, sono stati giorni intensi. Sono situazioni diverse, è la seconda volta che entro in un momento di mercato. Tutti i giorni succedono delle cose, ma abbiamo fatto il nostro. Morata è andato via ed è arrivato Gimenez, poi è andato via Calabria ed è arrivato Walker. Non sono state scelte drastiche, ma per migliorare la situazione. Se le cose non vanno bene devi trovare una soluzione, è semplice. Bisogna avere continuità e se non ce l'hai trovi un modo per averla. Quando sei il Milan hai pressione, se non porti dei risultati devi fare qualcosa. Gimenez? Forte come Ibra, un altro livello. Ci abbiamo provato a luglio ma non c'era possibilità. Abbiamo fatto un grande investimento per lui".