Derby Milan-Inter, Chiffi fa discutere: c’è il precedente Udinese

Milan, Chiffi e le polemiche per il rosso di Reijnders. Giusto assegnarli il derby con l'Inter?

Con la gara di questo weekend, Chiffi arriverà a quota 13 direzioni con il Milan in campo. Questo lo score dei rossoneri con l'arbitro di Padova: 9 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta. In questa stagione, ha arbitrato due volte il Milan: contro l'Udinese e contro la Juventus. Vi ricordate di Milan-Udinese? Una partita che i rossoneri vinsero per il gol di Chukwueze, ma si parlò quasi esclusivamente di Chiffi e del VAR. Nel primo tempo fu espulso Reijnders per un fallo da ultimo uomo su Lovric. Un contatto che è sembrato casuale. Una decisione che ha fatto sorgere tanti dubbi tra i tifosi rossoneri. Nella stessa partita anche polemiche per un presunto fallo da rigore di Pavlovic e un possibile rosso a Touré per fallo su Chukwueze. Contro la Juventus partita più calma, aiutato anche dalla gara stessa, molto spenta. Una scelta che fa discutere. Chiffi sarà l'uomo giusto per il derby Milan-Inter?