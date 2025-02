Derby, Inzaghi: “Ennesimo episodio arbitrale contro di noi”

Sul rigore: "È chiaro. Dal campo non me n'ero accorto. Lo rivedo ed è un episodio negativo. Ultimamente capita spesso, ma non mi piacciono alibi e storie. Me l'avete chiesto, l'ho già detto, è un periodo un po' così... Da Riyadh al Bologna, quando Thuram viene travolto. Con il Lecce pure... Sono cinque o sei episodi tutte le domeniche. Puoi andare oltre. Giusto dirlo, ma penso sia giusto anche dire sia stato un ottimo Derby: il Milan è stato sempre in partita, quando ha recuperato palla è stato sempre pericoloso. Ho fatto i complimenti alla squadra, tre pali... Era a rischio viste le caratteristiche del Milan che si è chiuso. Non siamo contenti del pareggio, era da vincere nonostante il Milan sia un'ottima squadra".