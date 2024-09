Derby Inter-Milan, Serafini: “Quando sei squadra puoi usare qualsiasi modulo”

Luca Serafini ha rilasciato un'intervista a Milan Tv mella quale ha analizzato la vittoria dei rossoneri nel derby. Il giornalista ha commentato la scelta tattica di Paulo Fonseca, quella di giocare con due veri attaccanti. Alvaro Morata ha avuto un compito diverso dal solito, ha legato il centrocampo e l'attacco in maniera perfetta. In fase di non possesso è rimasto in zona centrale a pressare con Tammy Abraham il tridente dell'Inter. I nerazzurri hanno fatto fatica ad uscire palla al piede e non hanno svolto la manovra con la solita lucidità. Ecco il commento di Serafini: