Qual è il punto di forza dell’Inter a cui prestare maggiormente attenzione? “Hanno degli attaccanti molto forti, ma noi vogliamo mostrare i punti forti del Milan in questa partita”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.