Derby Inter-Milan, Pioli: “La fase difensiva parte da Leao, Pulisic e Giroud”

Su come si segna all'Inter: “Giochiamo contro una squadra molto compatta e organizzata che concede sempre molto poco. Le occasioni che avremo dovremo essere molto bravi a sfruttarle perché non credo che ce ne saranno tante”.

Sulla fase difensiva: “La fase difensiva dipende dal lavoro di tutta la squadra, soprattutto dipende dall’intensità e dai tempi di usciti di chi gioca davanti. Pulisic, Leao e Giroud saranno molto importanti per i tempi di uscita che ci daranno, dovremo essere il più possibile corti”.

