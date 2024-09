Inter, altro stop in Nazionale: ci sarà nel derby contro il Milan?

Si ferma un altro giocatore dell'Inter in Nazionale. Le sue condizioni saranno valutate per capire se ci sarà nel derby contro il Milan

Dopo la vittoria della Polonia per 3-2 contro la Scozia, il centrocampista Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di TVP Sport, rivelando di essersi infortunato nella prima giornata di Nations League. Questo rappresenta un ulteriore possibile problema per l'Inter, dopo l'infortunio di Davide Frattesi con l'Italia avvenuto ieri. Per entrambi seguiranno accertamenti nei prossimi giorni, per stabilire l'entità degli infortuni e il recupero, viste le settimane impegnative che attendono i nerazzurri. Al rientro dalla sosta l'Inter affronterà il Monza, poi il Liverpool in Champions League e il Milan.