Derby Inter-Milan, Fonseca: “Ho voluto Abraham sin dal primo giorno”

Sul vincere il derby contro l'Inter al primo colpo: “Sono un ragazzo veramente fortunato. Sono veramente felice. Non ricordo l’ultima squadra ad aver creato così tante difficoltà all’Inter. Giocare contro di loro è sempre difficile, di sicuro avrete visto la partita contro il Manchester City: è stato difficile per loro avere occasioni da gol chiare perché l’Inter difende davvero bene. Ma onestamente oggi meritavamo di vincere, anche con uno, due gol in più. Penso che la partita sia stata sempre dalla nostra parte. Abbiamo controllato il possesso e la partita. Sono davvero felice per i giocatori e per i tifosi, lo meritavano”.