Su dove è nata l'idea di cambiare modo di giocare: "Noi non abbiamo cambiato, abbiamo solo creato una cosa diversa. Sono cambiati i giocatori, Morata ha fatto lo stesso ruolo in cui Reijnders ha giocato contro il Liverpool. Morata arriva più facilmente avanti, ma il ruolo e la struttura sono stati gli stessi. È stato importante stare vicini ad Abraham".

Sul suo futuro: "Io non sento, non guardo e non vedo niente. Sarà una settimana con più fiducia, ma per me quello che è importante è continuare a vedere i giocatori che credono nelle nostre idee e che continuano a lavorare come abbiamo fatto finora".