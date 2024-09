Derby Inter-Milan, Fonseca: “Vittoria per i tifosi, sapevo che ci tenevano”

Se è la scintilla: "Aspettiamo. È stata una vittoria importante in un momento difficile. Deve essere la normalità però. Abbiamo fatto solo cinque partite. Dobbiamo continuare a giocare da squadra. Oggi la vittoria non significa che siamo i migliori e prima non eravamo i peggiori. Dobbiamo essere equilibrati. Oggi dobbiamo festeggiare".

Se ci spiega perché ieri aveva detto che erano stati giorni fantastici: "Gli ultimi tre giorni ho sentito ottime sensazioni. Mercoledì però abbiamo parlato molto. Quasi un'ora e mezza. Poi sono usciti per l'allenamento e mi ha dato tanta fiducia. Quando siamo in un momento difficile a volte i giocatori non ci credono, ma qui non l'ho mai sentito. In particolare in questa settimana".

Se questo è il suo Milan: "Dal primo giorno voglio questo. Oggi non abbiamo cambiato modulo, era lo stesso, ma con giocatori diversi. Qualche differenza c'era, ma la struttura era la stessa. Mi è piaciuto come abbiamo lavorato difensivamente. Abraham e Morata hanno fatto un lavoro fantastico. Sono molto soddisfatto. Anche offensivamente. Non mi ricordo una squadra che ha creato problemi come noi. Col City non ci erano riusciti. Abbiamo avuto tante situazioni di 3 vs 1, potevamo segnare anche di più".

Se va su Instagram a nessuno non piace il Milan di oggi, come è nato il 4-2-4: "Non uso tanto Instagram. Non penso che giochiamo con due attaccanti. Morata ha fatto il trequartista. Ho pensato a questo da tanto. Morata può fare bene il ruolo".

Sul fatto che pensava già al Derby: "I Derby sono partite che segnano i tifosi. Penso che quando sono arrivato si parlava subito del Derby e delle sei sconfitte. Per questo ho cominciato a sentire la voglia di vincere il Derby, solo l'ultima settimana ho pensato davvero alla partita, ma capisco che per i tifosi è una partita diversa e la vittoria è per loro".

Su Fofana e Reijnders in quella posizione: "Fofana dalla partita con il Venezia sta giocando praticamente da solo. Ci sono momenti di partita e Reijnders oggi ha fatto benissimo. Può fare diverse posizioni, ma oggi ha capito ogni momento della partita. È stato fantastico, mi è piaciuto molto".

Se Pulisic è il leader: "No, perché dobbiamo mettere il gettone per farlo parlare, non parla molto".