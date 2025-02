Su cosa ha detto alla squadra: "Ho fatto un mix tra cose positive e negative. Ma questo rimane nello spogliatoio. La cosa più importante è che loro accettano di accogliere quello che vogliamo. CI sono momenti in cui la squadra non ha la palla e io voglio aggressività. Non ho avuto tempo per allenarlo e le loro caratteristiche non sono nemmeno queste. Ci siamo dovuti abbassare per poi ripartire più forte. Ci sono momenti che mi sono piaciuti e altri meno".