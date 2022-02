Derby Inter-Milan 1-2, I numeri della partita / Serie A News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato i numeri dopo l'incredibile derby di Serie A vinto contro l'Inter

1- Il Milan ha vinto un Derby di Milano in rimonta in Serie A per la prima volta da febbraio 2004.

3- Tutti i sette gol in Serie A di Olivier Giroud sono stati segnati a San Siro, anche se questi sono i primi due arrivati in trasferta. Il francese ha segnato sette reti in otto presenze da titolare in Serie A.