Derby Inter-Milan 1-0, subito rete di Mkhitaryan | Serie A News

Henrikh Mkhitaryan sblocca subito il derby di Milano tra Inter e Milan. Vibranti proteste rossonere, però, per due falli nell'azione che porta al gol dei nerazzurri. Al 5' se ne va sulla fascia destra Marcus Thuram: il francese travolge in corsa Malick Thiaw - che finisce a terra - e neanche Theo Hernández riesce ad intervenire perché Denzel Dumfries lo spazza via con una spinta.