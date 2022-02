Derby Inter-Milan 1-0 al 45′: super Maignan non basta, nerazzurri davanti

È terminato il primo tempo del derby Inter-Milan, partita della 24^ giornata della Serie A 2021-2022. Il racconto dei primi 45' di gioco

È terminato da pochi minuti il primo tempo del derby Inter-Milan, partita della 24^ giornata della Serie A 2021-2022. Ci si aspettava un Diavolo arrembante in una sfida che sa di ultima spiaggia scudetto, ma le aspettative sono state puntualmente smentite. La squadra di Stefano Pioli entra in campo non con la determinazione giusta e si fa surclassare dall'avversario nei primi 45 minuti di gioco. L'Inter va in vantaggio grazie ad un gol di Ivan Perisic, che colpisce indisturbato in area di rigore con un piatto sinistro che si infila all'angolino. Un vantaggio che poteva essere sicuramente molto più ampio se non fosse stato per un Mike Maignan straordinario in almeno tre occasioni.