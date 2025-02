Derby Milan-Inter, Conceicao: “Contento perché noi arrabbiati e loro esultavano”

Se i cambi non hanno dato la giusta qualità: "Se guardiamo il gol che prendiamo, arriva da errore di due ragazzini. Hanno dato il meglio, poi succede. Bisogna lavorare. Ho provato a dare compattezza, continuando come eravamo. Ho messo Camarda, Jimenez e Chukwueze per fare il secondo gol. Ho messo Gabbia per avere più presenza sulle palle inattive. Abbiamo gestito per segnare e non per non prenderlo. Il calcio è così, merito a loro che hanno voluto pareggiare a tutti i costi. Si può correggere, lavoriamo sempre, andando a fondo sulle partite precedenti. Questi episodi vanno corretti, ma niente da dire, hanno dato tutto".

Se promette che l'atteggiamento sarà sempre questo: "Questa costanza la vogliamo per tutte le competizioni. Adesso è importante che finisca il mercato. Hanno messo anche me con le valigie pronte e sono qui da un mese. Pagano gli allenatori, ma non si può sempre. La continuità la vogliamo. Però penso che il recupero di palla di Tammy Abraham mi piace venti metri più alto. Non voglio che escano, non dico contro di loro perché sono fortissimi, ma nelle altre partite. Si lavora. In questo momento però non ho i giocatori adatti per giocare così, perché non sono pronti. Non riusciamo a lavorare, se non con le lavagne. Oggi abbiamo giocato col quinto uomo in fase difensiva, Tammy Abraham equilibrava il centrocampo... A me piace una squadra che pressa ed è compatta, alta e aggressiva con intensità. Ora non abbiamo questo e quindi dobbiamo adattare il nostro gioco. Oggi abbiamo visto la squadra più bassa, forse troppo nel secondo tempo. A volte ci mettiamo in difficoltà perché vogliamo un risultato positivo. Sono qui per questo, mi pagano per questo. Finché non mi mandano via".