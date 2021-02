Derby, Amadeus: “Ibrahimovic? Nessun messaggio. E’ pericoloso”

Derby, le parole di Amadeus su Ibrahimovic

Il presentatore Amadeus ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Amadeus si è ovviamente soffermato sulla presenza di Ibrahimovic, attaccante del Milan, al Festival di Sanremo e del derby di domenica contro l’Inter.

“Messaggi a Ibrahimovic prima del derby? No, no, è pericoloso! È un campione pazzesco, ci ha segnato 8 gol, guai a stuzzicarlo prima di una gara del genere, rischio di accenderlo… gli sfottò ce li faremo dopo. È il giocatore che temo di più, spero di batterlo, ma comunque vada sarò felice di accoglierlo a Sanremo. Io lo sport lo intendo così, in modo british, mi piace giocare, alleggerire e anche essere preso in giro”. A proposito di Ibrahimovic, ecco il suo rammarico in vista di Stella Rossa-Milan. VAI ALLA NOTIZIA>>>