De Laurentiis, sfuriata in Lega: il Milan e le altre big vanno via | News

L'Assemblea, in ogni caso, è cominciata con 12 società presenti, il numero minimo per dare il via alla riunione. I club potranno comunque quindi proseguire con i diversi punti all’ordine del giorno, tra i quali in particolare l’elezione del consigliere di Lega. Come riporta 'C&F', in pole rimane Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, a cui serviranno 11 voti per essere eletta. Mercato Milan, tutto quello che non sai su Marcus Thuram.