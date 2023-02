Dazn lancia il format ‘Fedi’: voce ai tifosi di Inter e Milan in vista del derby

La cantante Malika Ayane, di fede rossonera, racconta come a Milano il calcio sia ancora molto vissuto nei luoghi pubblici «Le partite se posso le guardo al bar perché lì diventiamo tutti uguali. Il bar permette di mettere insieme persone che non ti aspetteresti mai», mentre il musicista Alex Uhlmann, originario del Lussemburgo, parla della sua scelta di diventare milanista come una ragione per sentirsi a casa a Milano. Per lo chef Davide Oldani, l’Inter invece non è mai stata una scelta «Mio padre, mio fratello, la mia famiglia era nerazzurra per cui ho seguito le orme, gli ideali».