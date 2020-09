Crotone-Milan, Vrenna: “Salvezza? Servirà un’impresa. Sul mercato..”

Crotone-Milan, le dichiarazioni di Vrenna

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Raffaele Vrenna, presidente rossoblu, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Crotone-Milan, in programma allo stadio ‘Ezio Scida‘ alle ore 18:00. Queste le dichiarazioni di Vrenna.

Su Juric: “E’ un grande allenatore e lo sta dimostrando. Al Genoa non gli hanno dato tempo”.

Sul match: “Serve un’impresa per salvarsi, noi siamo una piccolissima società e ci proveremo con tutte le forze. Tifosi? Abbiamo voglia di riabbracciarli”.

Sul mercato: “Mancano due difensori e un attaccante sicuramente. Abbiamo speso poco, abbiamo investito sui giovani e abbiamo fatto tanti prestiti con diritto di riscatto. La situazione quest’anno è quella che è a causa della crisi. Falco e Petriccione? Magari, ma non ci sono loro..”.

Sulle aspettative: “La prima promozione è stata un miracolo calcistico, poi siamo retrocessi immeritatamente. L’esperienza è quella di dare tutto, andare a 3000 e non abbatterci quando non arriveranno i risultati. Noi siamo in pochi, siamo una famiglia”.

