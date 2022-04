Criscitiello: “Milan, sarebbe la vittoria della società e di Pioli”

Michele Criscitiello ha parlato di Milan nel suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb'. Il giornalista sportivo plaude il club rossonero

Michele Criscitiello , giornalista sportivo, ha parlato del Milan di Stefano Pioli nel suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb'. Ecco cosa ha scritto in merito la partita di questa sera, ore 20:45 , a 'San Siro' contro il Bologna , 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 .

“Il Milan sta bene e stasera non può e non deve guardare in faccia a nessuno. Poteva essere la grande notte, invece, è la notte per tenere lontane le avversarie. Pioli non si aspettava due successi di Napoli e Inter a Bergamo e Torino. Neanche noi. Bisogna essere onesti: lo Scudetto sulle maglie rossonere sarebbe un punto di svolta".