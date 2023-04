Cremonese, Quagliata salterà la partita con il Milan per squalifica | News

Mercoledì sera il Milan ospiterà a 'San Siro' la Cremonese. La gara sarà valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A, con i rossoneri che vorranno vincere per conquistare punti importanti per la qualificazione in Champions League. Dall'altro i grigiorossi tenteranno il colpaccio per continuare a coltivare il sogno salvezza, anche se appare molto difficile da realizzare. Davide Ballardini non avrà a disposizione Giacomo Quagliata, in quanto oggi nel corso del match contro il Verona è stato espulso. Oltre a lui, sono in dubbio le presenze di Benassi e dell'ex Tsadjout per dei problemi muscolari da valutare. Rinnovo Leao, svolta nel giro di un paio di giorni? Le ultime.