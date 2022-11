Cremonese-Milan, Serafini: “Deluso, arrabbiato e un po’ sconcertato”

" Sono molto deluso è molto arrabbiato, anche un po’ sconcertato . Ci sono delle serate in cui sembrano crollare certezze. Oggi la squadra ha attaccato, ma senza idee, senza qualità. Gli attaccanti hanno inciso poco: Ante Rebić, Divock Origi e anche Rafael Leão ".

"Loro hanno messo il pullman davanti la porta, ma lo sapevamo - ha concluso Serafini -. La squadra non ha messo qualità, velocità, non ha dato profondità … È uno stop pesante perché il Napoli torna a +8, le altre hanno un calendario agevole. Il calendario non va commentato: hai vinto gli scontri diretti e perso punti col Torino e con lo Spezia. C'è poco da dire".