Cremonese-Milan, Pioli: “Stasera non siamo stati all’altezza”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Zini'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cremonese-Milan 0-0, le parole di Pioli al termine del match — Sulla partita: "È mancata precisione, movimenti senza palla più netti e decisi per cercare di allontanarci dall'avversario che ci ha tolto profondità. Dovevamo farli con più tempestività. Non siamo riusciti ad essere così pericolosi come dovevamo essere, portando giocatori dentro l'area e creando soluzioni offensive. Abbiamo fatto discretamente bene nel primo tempo, abbiamo fatto meno bene nel secondo, creando pochi pericoli e non riuscendo a fare gol".

Su cosa ha detto alla squadra nello spogliatoio: "Non ho detto niente alla squadra. Difficilmente parlo dopo la partita. Che ci sia delusione, sì. Io per primo sono deluso. Potevamo e dovevamo fare una partita migliore. Non esserci riusciti ci darà una spinta in più per fare meglio nella prossima".

Sul perché il Milan fatica di meno nei big match: "Contro le grandi squadre hai più spazi, più libertà, più situazioni a campo aperto su cui lavorare. Contro gli spazi così chiusi abbiamo bisogno di qualche giocata individuale in più. Nel primo tempo siamo stati pressanti, abbiamo cercato di mettere in difficoltà la Cremonese. Nel secondo abbiamo fatto troppo poco per cercare il gol".

Sulla scossa da dare in vista di Milan-Fiorentina: "La scossa l'abbiamo avuta stasera. Non siamo soddisfatti della prestazione e della mancata vittoria. Lavoreremo al meglio per preparare al meglio la prossima. Volevamo due vittorie, non ci siamo riusciti. Affronteremo un avversario diverso, ma che porterà tante insidie. Dovremo avere motivazione. Stasera non siamo stati all'altezza, ma possiamo fare molto meglio". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>