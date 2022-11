Cremonese-Milan 0-0, Pioli: “Otto punti di distanza dal Napoli sono tanti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023

Renato Panno

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Zini'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Credo che potevamo fare di più. Abbiamo fatto un discreto primo tempo e un secondo non all'altezza. Dovevamo essere più precisi, non siamo riusciti a creare situazioni offensive. Loro hanno fatto una partita difensiva, ma con la nostra qualità potevamo fare di più".

Ancora sulla prestazione: "Nel secondo tempo abbiamo perso fluidità, gli spazi erano quelli che erano e abbiamo vinto pochi duelli offensivi. Ci è mancata il guizzo giusto. Gli avversari hanno marcato bene, noi dovevamo muoverci senza palla in maniera già precisa".

Sulla poca incisività di Leao: "È sbagliato sempre puntare il dito su un singolo, quando non lavoriamo di squadra no riusciamo ad arrivare al risultato. Non possiamo sempre puntare il dito contro un singolo giocatore. La prestazione non è stata all'altezza".

Sulla Cremonese: "Adesso ha un atteggiamento attendista, sapevamo che dovevamo muoverci bene e con i tempi necessari. Non ci sempre siamo riusciti, abbiamo avuto le nostre situazioni per fare gol nel primo tempo, ma quando non riesci a sbloccare queste partite dopo diventano complicate. Abbiamo creato poco, abbiamo fatto la partita, ma non abbiamo trovato soluzione vincenti".

Sugli otto punti di distanza dal Napoli: "Sono tanti, questa classifica non ci deve piacere, abbiamo la possibilità domenica per tornare a vincere. Dopo la sosta mettere a posto le cose e alla ripresa il campionato resta ancora lungo. Complimenti al Napoli, ma noi possiamo fare qualcosa in più".

Su De Ketelaere: "Capisco l'effetto mediatico, ma dimentichiamoci quanto è stato pagato. Oggi tutti potevamo fare di più". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>