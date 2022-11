Cremonese-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della sfida di questa sera contro la Cremonese

Un anno indimenticabile volge al termine, con il calendario che propone un appuntamento da non sottovalutare per continuare un cammino di vertice. Cremonese-Milan, appuntamento della 14ª giornata di Serie A, è sia l'ultimo turno infrasettimanale che il penultimo turno assoluto del 2022. Grigiorossi e rossoneri sono distanti 23 punti in classifica, ma arrivano alla partita dello Zini con il dovere di cogliere punti per inseguire i rispettivi obiettivi stagionali. Ci avviciniamo al calcio d'inizio delle 20.45 con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

L'ultima trasferta del 2022 vedrà i rossoneri impegnati su un campo dove mancano dal lontano 14 gennaio 1996. Sicuri assenti della sfida di Cremona saranno Olivier Giroud e Theo Hernández, che sconteranno un turno di squalifica dopo il successo contro lo Spezia. Al loro posto dovrebbero essere impiegati, rispettivamente, Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, con Mister Pioli che per il resto potrebbe effettuare qualche rotazione (rispetto alla sfida con i liguri) in difesa - possibile staffetta Kjær-Gabbia - e tra centrocampo e trequarti offensiva. Allo Zini saranno in palio punti importanti, per consolidare il secondo posto in classifica e mantenersi all'inseguimento della capolista Napoli, che sarà impegnata qualche ora prima al Maradona contro l'Empoli.

"Vogliamo arrivare al meglio alla sosta: servono punti e vittorie, è un momento delicato", così Stefano Pioli in conferenza stampa. "Dobbiamo rimanere attaccati il più possibile al Napoli. Stiamo giocando tantissimo, il dispendio energetico è alto sia mentalmente che fisicamente. A Cremona dovremo giocare bene e con continuità contro un'avversaria che sarà motivata e determinata".

QUI CREMONESE

Unica squadra della massima serie a non avere mai vinto nelle prime 13 giornate, la Cremonese si è comunque resa protagonista di alcune prestazioni significative nel loro ritorno in Serie A dopo 26 anni, avendo fermato sul pareggio Atalanta e Udinese. Con tre punti nelle ultime quattro giornate - oltre allo 0-0 con i friulani anche i pari sui campi di Spezia e Salernitana e il ko in casa contro la Sampdoria - la classifica parla di un terzultimo posto a -3 dalla salvezza. Le indisponibilità per Mister Alvini sono tutte di natura fisica: non saranno della partita dello Zini gli infortunati Ascacíbar, Chiricheș, Dessers e Radu. È in dubbio Lochoshvili, uscito malconcio dalla trasferta di Salerno che ha visto la Cremonese in campo con il consueto 3-4-1-2, popolato tra l'altro dagli ex rossoneri Meïté a centrocampo e Tsadjout in attacco, a formare la coppia di punte con l'ex Venezia Okereke.

"Affrontiamo una grandissima squadra, e personalmente è un piacere giocare contro un grande allenatore come Pioli", le parole di Massimiliano Alvini alla vigilia. "Avremo bisogno di fare qualcosa di diverso, tecnicamente e tatticamente. A livello tecnico non possiamo sbagliare nei duelli, non potremo regalare certe situazioni. A livello tattico vedremo: il Milan viene forte a prenderti, qualcosa cercheremo di fare per limitare la sua forza".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

QUI SERIE A

Per una sfida che torna a disputarsi dopo oltre un quarto di secolo ci sarà una novità assoluta - da parte rossonera - a livello di designazione arbitrale: il 37enne Antonio Rapuano, fischietto della sezione di Rimini, dirigerà per la prima volta in carriera il Milan, mentre con la Cremonese gli unici precedenti sono a livello di Serie B (ultima volta nel febbraio 2021). Ad assistere il direttore di gara, i guardalinee Cipressa e Valeriani oltre al quarto uomo Massimi; al VAR ci sarà Di Paolo con Di Martino come AVAR.

Cremonese-Milan sarà preceduta dalle due partite che apriranno, alle 18.30, la 14ª giornata di Serie A: Napoli-Empoli e da Spezia-Udinese. Cinque i match in programma mercoledì 9, quando alle 18.30 giocheranno Sassuolo-Roma e Lecce-Atalanta; alle 20.45, invece, Torino-Sampdoria, Fiorentina-Salernitana e Inter-Bologna. Due le sfide in programma giovedì 10: Hellas Verona-Juventus (18.30) e Lazio-Monza (20.45).

Questa la classifica di Serie A: Napoli 35; Milan 29; Lazio e Atalanta 27; Juventus e Roma 25; Inter 24; Udinese 23; Salernitana e Torino 17; Fiorentina e Bologna 16; Sassuolo 15; Empoli 14; Monza 13; Lecce e Spezia 9; Cremonese e Sampdoria 6; Hellas Verona 5.