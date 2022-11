Cremonese-Milan 0-0: tutti i numeri della partita | Serie A News

(fonte: acmilan.com) "Secondo 0-0 stagionale per il Milan, che dopo il pari a reti inviolate contro il Sassuolo viene fermato allo 'Zini' di Cremona dalla Cremonese. Una serata che va in archivio, in casa rossonera, con tre traguardi importanti: scopriamo quali nelle principali curiosità e statistiche prodotte dal match.