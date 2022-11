Cremonese-Milan 0-0, Kjaer: “Non ci sono scuse. Dovevamo vincere e basta”

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita valida per la 14^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Zini'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Durante una partita ci sono tanti momenti particolari che fanno la differenza. Abbiamo sofferto, sono cose che dobbiamo migliorare. Ci sono tante partite in cui non c'è molto tempo per allenarsi, oggi dovevamo vincere senza scuse. Oggi abbiamo fatto bene in diverse occasioni, ma sono mancati i particolari per concludere".