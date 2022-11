Cremonese, i convocati di Alvini per la sfida contro il Milan: out Dessers

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Cremonese ha pubblicato i calciatori convocati da Alvini per la sfida di stasera contro il Milan

(fonte uscremonese.it) - Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la partita Cremonese-Milan, valida per la 14a giornata del campionato di Serie A, in programma martedì 8 novembre (ore 20.45, Stadio Zini).