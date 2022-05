Cremonese, Braida pensa a tre ex Milan per la panchina | Serie A News

Ariedo Braida, direttore sportivo della Cremonese, deve sostituire il tecnico Fabio Pecchia, che ha lasciato dopo la promozione in Serie A

Daniele Triolo

Ariedo Braida, direttore sportivo della Cremonese ed ex dirigente del Milan, si trova alle prese con la sostituzione del tecnico Fabio Pecchia, che ha lasciato l'incarico di allenatore dei grigiorossi dopo la promozione della squadra in Serie A. Secondo quanto riferito da 'Repubblica' oggi in edicola, Braida starebbe valutando tre ex calciatori rossoneri, oggi allenatori, per la panchina della compagine lombarda, tornata nella massima serie dopo ben 26 stagioni.

La Cremonese, infatti, sta pensando a Gennaro Gattuso, rimasto fermo nell'attuale stagione dopo l'addio al Napoli a maggio 2021 e il divorzio lampo dalla Fiorentina prima del via ufficiale al campionato. Braida, però, ha anche in mente due altri ex milanisti come Filippo Inzaghi, in questa stagione in Serie B al Brescia ed Andrea Pirlo, ultima esperienza da tecnico importante: in Serie A, stagione 2020-2021, con la Juventus, vittorioso in SuperCoppa Italiana e Coppa Italia.

Inzaghi, forse, non sarebbe accolto benissimo dai tifosi della Cremonese. Ai tempi in cui, infatti, allenava il Venezia nella cadetteria, fu subissato di cori per le sue origini piacentine. Prevarrà il campanilismo o la riflessione di carattere tecnica?

