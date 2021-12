Covid, Udinese-Salernitana a rischio: ASL di Salerno blocca la trasferta

Udinese-Salernitana a forte rischio causa Covid. L'ASL di Salerno ha bloccato la partenza dei campani a causa di una positività

Il mostro Covid torna a spaventare. L'impennata dei contagi negli ultimi giorni si è rivelata decisamente importante e potrebbe ripercuotersi anche sulla Serie A. Il match tra Udinese e Salernitana è infatti a forte rischio . Come scrive il club campano sul proprio sito ufficiale, l'ASL di Salerno ha bloccato la partenza della squadra a causa della positività di un calciatore. C'è però ancora uno spiraglio: se i tamponi effettuati a tutti i componenti del gruppo squadra dovessero essere negativi, la partenza avverrebbe nella giornata di domani. Ecco il comunicato.

"L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l'ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato.