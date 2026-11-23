Il Milan di Rúben Amorim convince e raccoglie anche gli apprezzamenti di Alessandro Costacurta. Dopo il netto 5-1 rifilato al Frosinone a San Siro, l'ex difensore rossonero ha analizzato la prestazione della squadra negli studi di Sky Sport, mettendo in evidenza i progressi compiuti nelle ultime settimane. Un percorso positivo, secondo l'opinionista, soprattutto in campionato, dove il gruppo sembra aver trovato maggiore continuità e partecipazione.

"Il Milan sta facendo dei passi in avanti quasi in ogni gara. Diciamo in campionato, perché probabilmente c'è questa mentalità da far crescere in Europa", ha spiegato Costacurta. Un giudizio che contiene sia un riconoscimento per il lavoro svolto da Amorim sia un'indicazione precisa: quanto mostrato in Serie A deve trovare conferma anche nelle competizioni europee.

"Sembrano tutti coinvolti": il merito di Amorim

Tra gli aspetti maggiormente apprezzati dall'ex rossonero c'è il coinvolgimento dell'intero gruppo. Costacurta ha infatti sottolineato come i giocatori stiano rispondendo alle richieste dell'allenatore, mostrando disponibilità anche nei momenti in cui la squadra è chiamata a sacrificarsi.

"Per quel che riguarda il campionato italiano, si stanno comportando bene, sembrano tutti coinvolti", ha aggiunto. Un elemento importante per una squadra che ha bisogno del contributo di tutti per affrontare una stagione ricca di impegni e mantenere un rendimento costante.

La lettura della partita contro il Frosinone

Costacurta si è soffermato anche sull'interpretazione tattica della sfida di San Siro. Il Milan, secondo l'ex difensore, ha dimostrato di saper gestire anche le fasi in cui il Frosinone ha provato a prendere l'iniziativa, senza perdere lucidità e aspettando il momento giusto per colpire.

"Anche oggi hanno saputo, in un certo senso, soffrire: si sono messi lì con il baricentro basso", ha osservato. Una scelta che ha permesso ai rossoneri di sfruttare successivamente le caratteristiche dei propri interpreti offensivi.

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Il concetto espresso da Costacurta è chiaro: "Con quei giocatori, con la velocità di quei giocatori, se lasci tutto quel campo vai a soffrire, ed è quello che ha fatto il Frosinone". Gli avversari hanno concesso spazi che il Milan è stato bravo a sfruttare, trasformando le situazioni favorevoli in occasioni e gol.

I cinque gol contro i ciociari rappresentano quindi un'altra risposta positiva per Amorim. Ma, nella lettura di Costacurta, il percorso non è ancora completo: la crescita mostrata in campionato dovrà essere accompagnata da un ulteriore salto di qualità in Europa.