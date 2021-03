Coronavirus – Udinese, Gotti multato. La ricostruzione | Serie A News

Udinese, Gotti multato

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è stato multato per aver violato le regole anti coronavirus.

Gotti, dopo la partita contro il Sassuolo, ha festeggiato la vittoria insieme a un gruppo di persone a lui vicine in un appartamento a pochi passi dal centro storico di Udine. Complice anche la serata finale di Sanremo, il tecnico ha violato il coprifuoco, in vigore dalle 22 alle 5 del mattino.

I vicini, a causa dei rumori, hanno allertato i carabinieri, che hanno constatato come all'interno dell'abitazione ci fossero 8 persone non residenti, tra cui lo stesso Gotti. A quel punto è scattata una sanzione di 280 euro, che diventerebbe di 400 nel caso in cui non fosse liquidata entro cinque giorni dalla notifica.