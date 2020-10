Coronavirus – Serie A, la decisione: i club possono chiedere il rinvio in un caso

I club possono chiedere il rinvio se…

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Dopo ore di incertezza è arrivata l’ufficialità: Genoa-Torino è stata rinviata a data da destinarsi. Il focolaio rossoblù non ha permesso il normale svolgimento della gara, prevista per sabato. Una situazione che, secondo quanto riferisce ‘ANSA’, ha portato al Lega Serie A a maturare una decisione in vista del futuro. Qualora un club dovesse contare 10 o più positivi in squadra ci sarebbe la possibilità di chiedere il rinvio della gara, ma soltanto per una volta sola. Negli altri casi sarà automatica la sconfitta per 0-3 a tavolino.

