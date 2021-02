Coronavirus, l’Inter ufficializza cinque positivi: c’è anche Marotta

Inter colpita dal coronavirus

Il coronavirus colpisce l’Inter. Nella mattina di oggi, infatti, il club nerazzurro ha comunicato sul proprio sito ufficiale cinque casi di positività all’interno del club.

Stiamo parlando dell'l'a.d. Sport Giuseppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio, l'a.d. Corporate Alessandro Antonello e il legale del club, l'avvocato Angelo Cappellini. Il quinto è invece un membro dello staff tecnico, ma il suo nome non è stato reso noto per la privacy. La squadra dunque è in isolamento fiduciario ad Appiano Gentile.