Como-Milan, Fabregas: “Stanco dei complimenti. Meritavamo di vincere”

"Io sono stanco dei complimenti, quello che vogliamo qui è giocare è vincere. 65 minuti di grande Como, sembravamo noi il Milan. Poi abbiamo avuto 20 minuti di stanchezza e dubbi. E' anche colpo mia, non ho gestito al meglio la gara. Stiamo creando una squadra con coraggio e con grande mentalità. Alla fine dispiace per le occasioni perse, sono punti. Però complimenti alla mia squadra per la performance. Usciamo dalla partita contro la Lazio, uguale contro il Milan, meritavamo di vincere. E' molto positivo, due mesi fa sembrava impossibile. Dobbiamo continuare così".