Como-Milan, Fabregas: “Meritavamo di vincere. Su Morata…”

Sui complimenti di Conceicao, cosa è mancato per vincere e il giudizio sul Milan: “Ora se ne vanno contenti e noi no. Meritavamo di vincere, ma gli episodi ti mandano contento a casa o arrabbiato. Ciò significa che la squadra ha fatto male? No, ma ci sono episodi, come nel secondo gol, in cui una giocata individuale o un nostro aggiustamento ci fa male. Però prima uno che non sa di calcio pensava che il Milan fosse bianco e blu. Tante cose positive. Sono fiducioso. Prima o poi il calcio ci ridà qualcosa. Arriverà qualcosa prima o poi. La squadra sarebbe stata bravissima fino al 65’ ora è scarsa. Dobbiamo gestire questa cosa con la testa giusta. La squadra gioca, compete e ci crede. Siamo nella strada giusta, perché usciamo arrabbiati col Milan, che normalmente vince. Vedo la squadra triste e arrabbiata perché voleva vincere. Voglio vederla così. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare, forse dovevamo aspettare un po’, ma non abbiamo gestito”.